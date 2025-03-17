Економіка

Рада ЄС виділила Україні 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility
17 Березня 2025 12:10
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Ілюстративне фото / X/EU_Commission
Ілюстративне фото / X/EU_Commission

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні 3,5 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Ради ЄС.

Це вже третій платіж для України за цією програмою. У ЄС зазначили, що Україна виконала 13 вимог для отримання коштів. Серед них – реформи у сфері відновлюваної енергетики, підвищення автономності енергорегулятора, спрощення перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, ухвалення стратегії розвитку агросектору та роботи над переліком критичної сировини.

У Раді ЄС наголосили, що кошти спрямовані на відновлення, реконструкцію та модернізацію України, а також підтримку реформ у межах її євроінтеграційного курсу.


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