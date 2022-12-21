Політика

Сі Цзіньпін обговорив Україну з Дмитром Медведєвим

21 Грудня 2022 11:02
30
росія, китай

На зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном із неочікуваним візитом прибув до Пекіна заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

Як передає китайське держагентство “Сіньхуа”, Китай висловив сподівання, що обидві сторони українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом.

“Ми обговорили питання взаємодії між двома правлячими партіями – між Компартією Китаю та “Єдиною Росією”, обговорили питання двосторонньої взаємодії нашого стратегічного партнерства з Китаєм у всіх сферах, включаючи звичайно економіку, промислову кооперацію та багато іншого, обговорили міжнародні питання, включаючи безумовно конфлікт в Україні”, – прокоментував Медведєв у “Телеграмі”.

Китай традиційно обережно коментує війну в Україні: з одного боку, китайська влада не підтримала Росію, коли ООН голосувала за резолюцію з засудженням вторгнення в Україну, але з іншого – не стали і виступати проти вторгнення.

За всі 300 днів війни в Україні китайська влада неодноразово закликала сторони вирішити конфлікт шляхом переговорів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2022 11:34
7

На Буданова та Резнікова готувався замах – СБУ
21 Грудня 2022 10:12
90

У Бахмуті йдуть вуличні бої – британська розвідка
21 Грудня 2022 09:27
52

Понад добу горить об’єкт “Нафтогазу” в Ізюмському районі
21 Грудня 2022 09:11
45

Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила РФ в Україні
21 Грудня 2022 08:58
36

З 10-00 до 16-00 поїзди не зупинятимуться на станції Харківського метро “Університет”
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки