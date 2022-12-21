Сі Цзіньпін обговорив Україну з Дмитром Медведєвим

На зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном із неочікуваним візитом прибув до Пекіна заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

Як передає китайське держагентство “Сіньхуа”, Китай висловив сподівання, що обидві сторони українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом.

“Ми обговорили питання взаємодії між двома правлячими партіями – між Компартією Китаю та “Єдиною Росією”, обговорили питання двосторонньої взаємодії нашого стратегічного партнерства з Китаєм у всіх сферах, включаючи звичайно економіку, промислову кооперацію та багато іншого, обговорили міжнародні питання, включаючи безумовно конфлікт в Україні”, – прокоментував Медведєв у “Телеграмі”.

Китай традиційно обережно коментує війну в Україні: з одного боку, китайська влада не підтримала Росію, коли ООН голосувала за резолюцію з засудженням вторгнення в Україну, але з іншого – не стали і виступати проти вторгнення.

За всі 300 днів війни в Україні китайська влада неодноразово закликала сторони вирішити конфлікт шляхом переговорів.