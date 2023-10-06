Політика

Сі Цзіньпін може приїхати до США у листопаді

6 Жовтня 2023 13:17
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китай, сша

Глава КНР Сі Цзіньпін може відвідати США у листопаді та провести переговори з президентом Джо Байденом. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на власні джерела у Білому домі.

За словами співрозмовників, адміністрація Байдена почала планувати зустріч із китайським правителем у Сан-Франциско.

“Це досить твердо. Ми починаємо процес планування”, — сказав один із чиновників.

Інший представник Білого дому зазначив, що Байден “з нетерпінням чекає на зустріч” з Сі Цзіньпіном, але “поки нічого не підтверджено”.

Джерела кажуть, що плани зміцняться після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван І приїде до Вашингтона найближчими тижнями.


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