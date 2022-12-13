Швидко та легко: як почистити міксер Bosch

Очищення міксера — справа клопітка. Видалення всіх залишків вмісту може зайняти багато часу. На жаль, його дуже важко чистити.

Після того, як міксер Bosch виконає свою роботу, ви повинні очистити його відразу після використання. Це дозволяє уникнути стійких залишків, які неможливо видалити так легко через тривалий час.

Один раз промийте ємність теплою водою, а потім додайте ложку миючого засобу. Наповніть посудину водою приблизно наполовину та поставте її назад на станцію.

Тепер дайте йому перемішатися протягом кількох секунд, перш ніж спорожнити ємність і знову промити її водою, якщо необхідно, щоб можна було видалити залишки мийного засобу.

Поради проти сильного забруднення

Якщо вищевказаний спосіб не допоможе очистити, ви можете виконати повторне миття або просто дати суміші води та мильного засобу дещо більший час.

Бажаєте час від часу ретельно чистити свій блендер? Додайте в чашу міксера приблизно 1-2 столові ложки оцтової есенції або лимонної кислоти. Потім знову наповніть теплою водою і ввімкніть на кілька секунд. Дайте розчину попрацювати протягом 10-20 хвилин, ретельно промийте блендер кілька разів водою. Тепер він знову як новий і готовий до використання.

Ручне очищення

Багато блендерів, є у наявності на bosch-home.com.ua, мають програми автоматичного очищення. Але ви також можете дуже добре очистити чашу міксера за допомогою ручного керування:

Наповніть ємність водою приблизно на третину. Додайте краплю миючого засобу, і ви можете запустити автоматичну програму очищення. Для автоматичного керування запустіть пристрій на високій потужності протягом 20–30 секунд. І тут іноді може бути корисною кнопка пульсу. Потім вилийте воду та ретельно промийте чистою водою.

З досвіду господарок, з роками вам навряд чи вдасться уникнути певного помутніння чаши міксера. Це сліди використання, але з ними можна жити, оскільки вони не впливають ні на якість смузі, ні на роботу пристрою. Швидкість помутніння залежить від того, як часто ви користуєтеся приладом і що в ньому готуєте.

Буряк, помідори чи перець або інгредієнти, що містять каротин, можуть з часом викликати стійкі відкладення. Навіть після приготування більш густих консистенцій, таких як песто або морозиво, вам обов’язково доведеться допомогти з очищенням.

вважається, що, якщо ви хочете запобігти або усунути знебарвлення, вам слід очищати глек блендера після КОЖНОГО приготування — принаймні раз на тиждень. Це означає ретельне механічне очищення. Це означає, що ви очищаєте глечик блендера «старим добрим» способом – своїми руками:

Використовуйте відповідну губку, серветку з мікроволокна або довгу м’яку щітку, щоб видалити відкладення з внутрішньої сторони контейнера. Важливо також очистити кути і краї. Щоб усі відкладення були справді безпечно видалені, слід ненадовго протерти стіни сухою тканиною без ворсу або кухонним рулоном. Будь ласка, ніколи не використовуйте металеві предмети, грубі губки або сухий засіб для чищення. Вони можуть подряпати чашу міксера та скоротити термін його служби. І ще одна дуже проста порада: бажано спустошити глечик блендера відразу після приготування – тим менша ймовірність того, що бруд або зміна кольору “закріпляться”.