Швейцарський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Швейцарії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

“Вдячний Швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду”, – написав він.

За його словами – це історичне рішення і важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв.