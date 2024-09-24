Політика

Швейцарський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
24 Вересня 2024 15:43
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голодомор, Швейцарія
Ілюстративне фото / УНІАН

Парламент Швейцарії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

“Вдячний Швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду”, – написав він.

За його словами – це історичне рішення і важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв.


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