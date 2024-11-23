Швейцарія заборонила експорт польській фірмі після того, як боєприпаси швейцарського виробництва опинилися в Україні

Уряд Швейцарії заявив, що забороняє експорт польському постачальнику військової техніки після того, як він дійшов висновку, що близько 645 000 набоїв швейцарського виробництва до малокаліберних озброєнь потрапили до України з порушенням швейцарського законодавства.

Про це повідомляє The Associated Press.

Державний секретаріат з економічних питань заявив, що експорт польської компанії буде заборонено, оскільки «ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий».

Берн почав розслідування після того, як у листопаді минулого року американське новинне видання Defense One повідомило, що українська компанія отримала 645 000 гвинтівкових бронебійних набоїв, вироблених Swiss P Defense і поставлених польським імпортером UMO.

«Розслідування засвідчило, що швейцарський виробник і польська компанія підписали угоду про перепродаж, згідно з якою польська компанія мала право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі», – йдеться в повідомленні секретаріату.

За висновками слідства, польська компанія «не виконала контрактні зобов’язання перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися в Україні».

Швейцарія намагається зберегти свою репутацію нейтральної країни після повномасштабної війни Росії в Україні. Минулого року Швейцарія наполягла на тому, щоб танки німецького виробництва, які належать їй, але списані, не були відправлені в Україну.

Однак Берн дедалі більше зближується з НАТО: цього тижня швейцарська виконавча влада схвалила участь Швейцарії в навчаннях з управління кризовими ситуаціями, які альянс проведе навесні наступного року.