Швейцарія приєдналася до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Уряд Швейцарії приєднався до 14 пакету санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє Федеральна Рада Швейцарії.

“24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках свого 14-го пакета санкцій. Вже 9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), як компетентний орган, запровадив санкції ще щодо 69 осіб та 47 організацій. 21 серпня Федеральна рада ухвалила запровадити подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії”, – йдеться у повідомленні.

У межах 14-го пакета антиросійських санкцій Євросоюз уперше запроваджує заборону на перевантаження в портах ЄС російського скрапленого природного газу (СПГ) для постачання в треті країни.