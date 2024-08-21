Політика

Швейцарія приєдналася до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії
21 Серпня 2024 21:13

Уряд Швейцарії приєднався до 14 пакету санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє Федеральна Рада Швейцарії.

“24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках свого 14-го пакета санкцій. Вже 9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), як компетентний орган, запровадив санкції ще щодо 69 осіб та 47 організацій. 21 серпня Федеральна рада ухвалила запровадити подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії”, – йдеться у повідомленні.

У межах 14-го пакета антиросійських санкцій Євросоюз уперше запроваджує заборону на перевантаження в портах ЄС російського скрапленого природного газу (СПГ) для постачання в треті країни.


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