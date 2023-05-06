Політика

Швейцарія надасть Україні 20 машин для розмінування

6 Травня 2023 16:52
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Швейцарія, допомога

Мінреінтеграції України підписало меморандум зі швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions. За підсумками угоди протягом цього року в Україну передадуть близько 20 машин для розмінування.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Результатом співпраці має стати залучення компанією машин розмінування, що застосовуються для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів на територіях сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Для цього керівництвом GCS було заявлено про наміри цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Крім того, сторони домовилися взаємодіяти в галузі технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених, вибухонебезпечних територій. А також проводити навчання населення звільнених територій ризиків, пов’язаних із недетонованими боєприпасами та мінами.


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