Політика

Швейцарці могли б зробити свій внесок у миротворчість в Україні, – начальник Генштабу
23 Лютого 2025 11:55
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Cолдати 21-го батальйону швейцарської армії в замку Кастельгранде в Беллінцоні, Швейцарія, 8 червня 2022 / Фото Reuters
Cолдати 21-го батальйону швейцарської армії в замку Кастельгранде в Беллінцоні, Швейцарія, 8 червня 2022 / Фото Reuters

Швейцарія може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання і уряд погодиться, заявив головнокомандувач збройними силами Швейцарії Томас Зюсслі.

«Ми, ймовірно, могли б направити близько 200 солдатів протягом 9-12 місяців», – сказав Зюсслі в інтерв’ю газеті SonntagsBlick, підкресливши, що це питання буде вирішуватися урядом і парламентом, якщо до Швейцарії надійде відповідне прохання.

Розмови про введення миротворців поки що є суто гіпотетичними, оскільки залишається незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Росією та Україною, додав Зюсслі.

«Миру ще немає, і не було жодного запиту від Організації Об’єднаних Націй», – сказав він.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких – у Косово, де її солдати підтримують сили НАТО в Косово (KFOR), нагадує Reuters.


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