Швеція, окрім “Леопардів”, передасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk

Швеція разом із танками Leopard передасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T та Hawk у рамках нового пакету військової допомоги, повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

“Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала панування у повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі”, – заявив Пол Йонсон.

“Швеція надасть значну кількість компонентів та боєприпасів для системи ППО HAWK. Вартість компонентів та боєприпасів складе кілька сотень мільйонів євро. Швеція також поставить такі необхідні компоненти для системи ППО IRIS-T. У співпраці з Німеччиною це дозволяє підвищити потужність IRIS-T в Україні” , – написав Пол Йонсон у Twitter.

Швеція передасть Україні до 10 основних бойових танків Leopard 2 A5 та 50 бойових машин піхоти CV90.

Sweden will also supply much needed components to the IRIS-T air defence system. In cooperation with Germany this enables a boost of the capacity of IRIS-T in Ukraine. (4/7)