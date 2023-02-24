Політика

Швеція, окрім “Леопардів”, передасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk

24 Лютого 2023 19:39
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швеція, зброя

Швеція разом із танками Leopard передасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T та Hawk у рамках нового пакету військової допомоги, повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

“Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала панування у повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі”, – заявив Пол Йонсон.

“Швеція надасть значну кількість компонентів та боєприпасів для системи ППО HAWK. Вартість компонентів та боєприпасів складе кілька сотень мільйонів євро. Швеція також поставить такі необхідні компоненти для системи ППО IRIS-T. У співпраці з Німеччиною це дозволяє підвищити потужність IRIS-T в Україні” , – написав Пол Йонсон у Twitter.

Швеція передасть Україні до 10 основних бойових танків Leopard 2 A5 та 50 бойових машин піхоти CV90.


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