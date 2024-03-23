Політика

Шутінг у “Крокусі”: У ГУР назвали нісенітницею заяву ФСБ про “український слід”

23 Березня 2024 13:17
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гур, москва
Один із затриманих, якого підозрюють у розстрілі людей у “Крокус Сіті Холл” / Скріншот з відео ЦГЗ ФСБ

Представник ГУР Андрій Юсов заперечує, що підозрювані в організації бійні у московському “Крокусі” намагалися втекти до України, про що заявляла раніше ФСБ.

“Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця. Неможливо уявити собі, що після більш ніж двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують до прикордонних регіонів, найбільш насичені зараз силовиками, спецслужбами та військовими. Я думаю, що тут коментарі зайві”, – сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Представник ГУР заявив, що звинувачення ФСБ – це “брехня та спроба оголосити про український слід, чим російський режим займається з перших хвилин після того, як цей теракт стався”.

Раніше у ФСБ заявили, що стрілки, які брали участь у нападі в «Крокус сіті холі» у підмосковному Красногорську, намагалися втекти у бік російсько-українського кордону.

За даними російських спецслужб, нападники планували перейти кордон і “мали контакти на українській стороні”.


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