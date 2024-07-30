Кримінал

Шукав секретні сховища документів і готував удари по місту: у Харкові затримали російського шпигуна 
30 Липня 2024 14:30
читать на русском →
рф, сбу, харків
Затримання шпигуна / СБУ

У Харкові затримали шпигуна воєнної розвідки РФ, який готував серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Основними цілями були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру.

Про це повідомляє СБУ.

«У такий спосіб окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області», – ідеться у повідомленні.

Для того, щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина РФ, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні одного із банків.

Для отримання координат цілей фігурант намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації.

Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності. Завдяки цьому було задокументовано кожен його крок, а на фінальному етапі спецоперації – затримано у власному помешканні.

Крім того, у ході розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові.

Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному автомобілі та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор.

За даними слідства, шпигун був на прямому зв’язку з представником головного управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114 (шпигунство), ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про Збройні сили України, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
30 Липня 2024 16:21

США озброять українські F-16 ракетами та іншою сучасною зброєю, – WSJ
30 Липня 2024 16:48

На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, – Генштаб
30 Липня 2024 15:24

У МЗС України прокоментували вибори у Венесуелі
30 Липня 2024 14:48

Держмитслужба попереджає про можливі затримки на кордоні
30 Липня 2024 14:37

Росія почала застосовувати у війні проти України ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки