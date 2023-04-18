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Штучний інтелект допоміг встановити 70 учасників “кримської самооборони”

18 Квітня 2023 18:56
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крим

За допомогою системи розпізнавання облич українські правоохоронці за місяць ідентифікували 70 учасників незаконного збройного формування “Самооборони Криму”, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Для розпізнавання використовувалась система Clearview AI. В українській прокуратурі зазначили, що відсутність доступу до анексованого півострова ускладнює розслідування злочинів росіян у Криму. Тому прокуратура автономії постійно шукає та використовує інноваційні підходи для розслідування, включаючи використання Clearview AI.

Повідомляється, що голова Clearview AI Хоан Тон-Тхат під час зустрічі з керівником прокуратури АРК Ігорем Поночевним надав українським правоохоронцям доступ до інших інструментів цієї платформи.


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