Американська влада не накладає санкції на свої компанії, продукція яких застосовується Росією для виробництва ракет, і не звинувачує їх у порушенні експортного контролю.

Ці компоненти продовжують постачатися в Росію через посередників, йдеться у матеріалі Bloomberg.

У 2022 році США та союзники запровадили експортні обмеження на постачання широкого спектру технологій до Росії, щоб обмежити її оборонні можливості. Ці заходи зробили незаконним експорт напівпровідників західного виробництва до Росії, якщо вони могли використовуватися для військових цілей, навіть якщо компоненти виготовлені в Китаї.

Однак у російських ракетах, зокрема “Іскандерах”, регулярно знаходять деталі, вироблені компаніями зі США та Європи, такими як Silicon Laboratories Inc., Texas Instruments Inc., Analog Devices, Infineon Technologies та Integrated Silicon Solution Inc. Деякі з цих компонентів було виготовлено після початку війни в 2022 році.

Згідно з митними даними, з березня 2022 року до Росії було поставлено мільйони компонентів, вироблених Analog Devices, незважаючи на експортні обмеження США. Лише за 2023 рік Росія імпортувала продукції цієї компанії на суму 326 мільйонів доларів, як свідчить аналіз Київської школи економіки.

Компоненти не постачаються безпосередньо до Росії — їх закуповують через китайські та гонконгські компанії. Американські виробники мікросхем співпрацюють з авторизованими дистриб’юторами, які продають продукцію глобальним постачальникам електроніки.

США намагаються зупинити потік цих компонентів до Росії, застосовуючи санкції проти посередників. Наприкінці серпня Міністерство фінансів США ввело санкції проти понад 400 суб’єктів, які підтримують війну Росії проти України, включаючи десятки компаній із Гонконгу. Однак самі виробники, такі як Analog Devices, не були звинувачені у порушенні експортного контролю.

Analog Devices запевняє, що повністю дотримується експортного законодавства і не підтримує використання своєї продукції у російському військовому секторі, однак її компоненти продовжують надходити до РФ.

Українські офіційні особи звинувачують західних виробників у недостатньому контролі своїх постачальницьких ланцюгів, що дозволяє чіпам потрапляти на російські військові заводи.

“Компанії можуть говорити, що вони не продають нічого безпосередньо Росії, але їхні деталі в значних кількостях все одно потрапляють до країни”, — зазначив голова ГУР Кирило Буданов.

Буданов підкреслює, що єдиний спосіб зупинити ракетні удари по Україні — це блокувати постачання напівпровідників до Росії. “Але цього не відбувається, всі ігнорують проблему”, — додав він.