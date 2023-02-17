Схоже, російські війська навряд чи візьмуть Бахмут до 24 лютого – ISW

Прискорення темпів просування військ РФ навколо Бахмута не видно, а його захоплення російськими силами малоймовірне до 24 лютого, річниці російського вторгнення в Україну, вважають аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

«Схоже, що російські війська не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи досягнуть поставленої цілі 24 лютого. Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов’язані з утриманням Бахмута, є надто високими, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили та лідери продовжують вказувати, що вони мають намір утримувати місто.

Раніше ISW оцінювало, що українська оборона Бахмута, ймовірно, завадить Путіну стверджувати, що російські війська контролюють місто в річницю вторгнення, намагаючись відновити сподівання на перемогу Росії в Україні», – йдеться у щоденному звіті ISW.

ISW вказує, що напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські війська мають намір захопити Бахмут до 24 лютого. А очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин нещодавно заявив, що його бойовики оточать Бахмут до березня-квітня.

Аналітики інституту вважають, що Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних цілях по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальні військові успіхи «продовжують вислизати від російських військових».

Російські війська щонайменше вісім разів оголошували дати захоплення Бахмута. Як заявив напередодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, «ЗСУ роблять все, щоб чергові дати ворог не зміг підтвердити».

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.