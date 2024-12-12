Політика

Шольц заявив про готовність до нових переговорів з Путіним
12 Грудня 2024 09:55
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путін, шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: X/Bundeskanzler

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність до нових переговорів з Володимиром Путіним, повідомляє Aachener Zeitung

Шольц зазначив, що попередня телефонна розмова, яка відбулася в листопаді 2023 року з його ініціативи, була необхідною для передачі ключових меседжів. Головна мета бесіди — донести, що Німеччина не зменшить свою підтримку України та закликати Росію вивести війська, створивши умови для можливого мирного процесу.

Водночас він застеріг від надмірних очікувань щодо результатів таких контактів: “Це потрібно робити, і я знову це зроблю. Але не варто плекати ілюзій щодо цього”.

Розмова Шольца з Путіним у листопаді стала першою з 2022 року. Вона отримала неоднозначну оцінку в країнах ЄС. Сам Шольц визнав, що розмова була неприємною, а аргументи Путіна — повторювали вже відомі тези.


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