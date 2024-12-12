Шольц заявив про готовність до нових переговорів з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність до нових переговорів з Володимиром Путіним, повідомляє Aachener Zeitung.

Шольц зазначив, що попередня телефонна розмова, яка відбулася в листопаді 2023 року з його ініціативи, була необхідною для передачі ключових меседжів. Головна мета бесіди — донести, що Німеччина не зменшить свою підтримку України та закликати Росію вивести війська, створивши умови для можливого мирного процесу.

Водночас він застеріг від надмірних очікувань щодо результатів таких контактів: “Це потрібно робити, і я знову це зроблю. Але не варто плекати ілюзій щодо цього”.

Розмова Шольца з Путіним у листопаді стала першою з 2022 року. Вона отримала неоднозначну оцінку в країнах ЄС. Сам Шольц визнав, що розмова була неприємною, а аргументи Путіна — повторювали вже відомі тези.