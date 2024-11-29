Політика

Шольц розповів Зеленському про зміст своєї розмови з Путіним  
29 Листопада 2024 13:20
читать на русском →

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, у ході якої той поділився деталями свого недавнього діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.  

“Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що лише сила зброї та дипломатії разом можуть примусити агресора до миру, і що мир можливий лише завдяки силі,” — зазначив Зеленський.  

Під час розмови український президент подякував Шольцу за постачання Україні ефективних систем ППО, таких як “Патріот” та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів. Зеленський також відзначив готовність Німеччини продовжувати підтримувати Україну у зміцненні її обороноздатності.  

Лідери обговорили подальші спільні кроки для посилення України та тиск на Росію, наголосивши на важливості посилення дипломатичних і військових зусиль, які можуть змусити агресора до справжнього миру.  


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Листопада 2024 13:11

Інженера “Енергоатому” підозрюють у підробці документів для бронювання військовозобов’язаних  
29 Листопада 2024 12:01

Meta стане ключовим партнером України у впровадженні ШІ
29 Листопада 2024 11:02

У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі в Ростовській області 
29 Листопада 2024 10:53

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня: які зміни очікують українців
29 Листопада 2024 09:24

Україна всю ніч відбивалася від російських дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки