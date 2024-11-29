Шольц розповів Зеленському про зміст своєї розмови з Путіним  

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, у ході якої той поділився деталями свого недавнього діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що лише сила зброї та дипломатії разом можуть примусити агресора до миру, і що мир можливий лише завдяки силі,” — зазначив Зеленський.

Під час розмови український президент подякував Шольцу за постачання Україні ефективних систем ППО, таких як “Патріот” та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів. Зеленський також відзначив готовність Німеччини продовжувати підтримувати Україну у зміцненні її обороноздатності.

Лідери обговорили подальші спільні кроки для посилення України та тиск на Росію, наголосивши на важливості посилення дипломатичних і військових зусиль, які можуть змусити агресора до справжнього миру.