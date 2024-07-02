Політика

Шольц приїхав до Варшави
2 Липня 2024 11:41
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польща, шольц
Олаф Шольц / AP

2 липня до Варшави на перші з 2018 року польсько-німецькі міжурядові консультації приїхав канцлер ФРН Олаф Шольц разом з членами уряду .

Про це повідомив в соцмережі X глава польського уряду Дональд Туск.

“Cьогодні Європа потребує сильного лідерства і спільної позиції у питаннях безпеки. Вітаю канцлера ФРН у Варшаві”,- написав Туск, ілюструвавши допис спільною фотографією з Шольцем.

Після двосторонньої зустрічі Туска з Шольцом відбудеться пленарна сесія, а потім пресконференція прем’єра Польщі і канцлера ФРН.

Як зазначають польські ЗМІ, ці переговори розглядаються як нова сторінка у польсько-німецьких відносинах. Очікується, що під час візиту до Варшави німецька сторона оголосить про ініціативу щодо грошових виплат ще живим полякам, які постраждали в роки Другої світової війни.


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