Політика

Шольц оголосив про підготовку зимового пакету допомоги для України

19 Жовтня 2023 14:32
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шольц, допомога, україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про підготовку зимового пакета допомоги для України, ключовим елементом якого стануть засоби ППО.

Про це політик сказав під час виступу в Бундестазі, передає Tagesschau.

Шольц пообіцяв подальші поставки зброї та фінансову підтримку Україні.

“Німеччина складе зимовий пакет. Все, що необхідно для протиповітряної оборони, є ключовим”, — зазначив канцлер.

Як пише Tagesschau, раніше міністерство оборони ФРН заявило про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, системи IRIS-T, зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.


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