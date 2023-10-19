Шольц оголосив про підготовку зимового пакету допомоги для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про підготовку зимового пакета допомоги для України, ключовим елементом якого стануть засоби ППО.

Про це політик сказав під час виступу в Бундестазі, передає Tagesschau.

Шольц пообіцяв подальші поставки зброї та фінансову підтримку Україні.

“Німеччина складе зимовий пакет. Все, що необхідно для протиповітряної оборони, є ключовим”, — зазначив канцлер.

Як пише Tagesschau, раніше міністерство оборони ФРН заявило про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, системи IRIS-T, зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.