Шокуюча ДТП у Дніпрі: водія, який збив дітей на переході, засудили до 6,5 років

Дніпровський апеляційний суд залишив у силі вирок місцевому жителю, який на смерть збив 8-річного хлопчика та травмував ще одну дитину на пішохідному переході, повідомили в генпррокуратурі.

За даними прокуратури, 5 листопада 2024 року чоловік, не маючи посвідчення водія, за кермом Ford Sierra не зупинився перед нерегульованим переходом в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра та здійснив наїзд на групу дітей, які йшли до укриття.

Внаслідок аварії одна дитина загинула на місці, інша отримала травми середньої тяжкості.

Суд засудив його до 6 років 6 місяців ув’язнення з позбавленням права керувати авто на 3 роки. Рішення набрало законної сили.