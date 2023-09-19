Політика

Шойгу прибув до Ірану

19 Вересня 2023 17:29
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шойгу, іран

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Тегерана для зустрічі з військовим командуванням Ірану.

Про це пише іранське інформаційне агентство Tasnim.

Російське Міноборони повідомляє, що їхня делегація проведе “низку переговорів з військовим керівництвом” Ірану, і це “сприятиме зміцненню російсько-іранських військових зв’язків і стане важливим етапом розвитку співробітництва між країнами”.

За інформацією інформаційного агентства Tasnim, начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері запросив Шойгу приїхати в країну 28 червня. 

Тоді Міноборони Росії повідомило, що сторони “обговорили актуальні питання двостороннього військового і військово-технічного співробітництва”, а також “обмінялися думками з питань міжнародної обстановки і регіональної безпеки”.

Цього разу, як повідомляє ЗМІ, делегація має зустрітися з міністром оборони Мохаммедом Резой Аштіяні.


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