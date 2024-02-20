Політика

Шмигаль зустрівся з депутатами японського парламенту

20 Лютого 2024 16:47
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Шмигаль, японія
Шмигаль зустрівся з депутатами японського парламенту / Telegram Денис Шмигаль

На зустрічі з міжпарламентською групою дружби «Японія-Україна» обговорили питання співпраці держав у відновленні України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Парламент Японії об’єднаний у питанні підтримки України. Переконався у цьому під час зустрічі з міжпарламентською групою дружби “Японія-Україна”, де були присутні представники практично всіх груп парламенту», – зазначив Шмигаль.

Очільник уряду нагадав, що 20 лютого, 10 років тому, почалась окупація Російською Федерацією Криму та Севастополя, а сьогодні відбуваються важкі бої на Сході держави.Він висловив вдячність Японії за фінансову допомогу, за гуманітарні ініціативи, а також за передачу нелетального оборонного спорядження, яке допомагає рятувати життя військових на фронті.

«У фокусі — посилення співпраці у відновленні», – наголосив Прем’єр-міністр України.

Водночас він подякував представникам парламенту Японії та всьому японському народу за потужну підтримку та допомогу Українській державі.


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