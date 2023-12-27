Шмигаль заявив, що перший місяць зими проходить для України успішно

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завершується перший зимовий місяць й українська енергетика його проходить успішно.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання, а генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств.

“Сьогодні продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 гривні за кВт-год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону”, — зазначив прем’єр.