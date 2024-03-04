Шмигаль заявив, що Бельгія розглядає можливість передачі прибутків Україні із заморожених російських активів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Бельгія розглядає можливість конфіскації прибутків із заморожених російських активів і подальшу їхню передачу Україні. За його словами, йдеться про 1,7 мільярда євро.

Про це Денис Шмигаль сказав на пресконференції, передає Суспільне.

“Прибутки (із заморожених активів РФ) є в Бельгії. Бельгія задекларувала і це вже їх доходи, це 1,7 мільярда євро. І ці кошти розділені частково на підтримку біженців. Частково Бельгія готова профінансувати українські потреби зокрема й оборонні. Такі перемовини (щодо передачі Україні прибутків — ред.) ми провели із бельгійським прем’єром Александером Де Кроо, під час його візиту в Київ”, — розповів глава українського уряду.

Шмигаль висловив сподівання, що Бельгія готова “потужно підтримати” Україну зокрема і з цих коштів.

“Цього року я впевнений ми частину цих грошей отримаємо для ефективного використання. Але загалом Бельгія готова розглядати конфіскацію російських активів і передачі їх в Україну”, — сказав він.