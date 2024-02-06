Політика

Шмигаль заявив про вихід України на довоєнні обсяги експорту морем

6 Лютого 2024 18:41
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Шмигаль, море, експорт
Денис Шмигаль / Кабінет Міністрів України

У січні 2024 року Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближається до показників, які були до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Вже пів року працює український морський логістичний коридор. Пів року тому ми зняли блокаду Чорного моря й активізували українську морську торгівлю», – нагадав він.

Очільник уряду України зауважив, що паралельно з цим вдалося запустити проєкт щодо страхування українського експорту від воєнних ризиків.

Він пояснив, що мова йде саме про страхування суден, які заходять у порти України.

«Новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32-х країн світу», – повідомив Шмигаль.

За його словами, 70% з цих вантажів – це аграрна продукція українських сільгоспвиробників.

«У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення», – поінформував Прем’єр-міністр.

Водночас очільник українського уряду підкреслив, що минулого місяця в грошовому еквіваленті загальний український експорт склав 3,1 млрд дол.., з них 1,9 млрд дол. – це морський експорт. Він акцентував, що це допомагає акумулювати внутрішні ресурси держави, «адже кожна гривня, яка надходить до бюджету від експортної торгівлі, йде на оборону, на краще забезпечення військових, на дрони та боєприпаси, на інноваційні продукти ОПК та багато іншого».

Окрім того, Шмигаль підкреслив, що збільшення експорту посилює економіку країни.

За його словами, у перший місяць 2024 року в державний бюджет надійшло на 14% більше податків і на 30% більше митних платежів, ніж планувалося.

«Загалом до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд грн, а разом збори в загальний і спеціальний фонд склали 154,2 млрд грн», – додав Шмигаль.


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