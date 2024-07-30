Суспільство

Шмигаль заявив про стабілізацію ситуації в енергосистемі 
30 Липня 2024 13:33
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енергетика, Шмигаль
Денис Шмигаль / ОПУ

Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці в Україні стабілізувалася.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду.

“Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася”, – сказав він.

Шмигаль підкреслив, що дефіцит потужностей в системі зберігається, і Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України.

Голова уряду зазначив, що підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації в країні триває. Він зазначив, що вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації.

За його словами, є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.

“Спостерігаємо стійкий попит на пільгове кредитування – як з боку малих та середніх підприємців, так і з боку домогосподарств”, – підкреслив він.

Шмигаль також нагадав, що Президент підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання: з 27 липня закон набув чинності. Відтепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції.


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