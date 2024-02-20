Економіка

Шмигаль закликав політиків звернути увагу на зростання імпорту російського зерна в Європу

20 Лютого 2024 11:01
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Шмигаль
Денис Шмигаль у Токіо / Фото: Суспільне

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав європейських, зокрема польських, політиків звернути увагу на зростання імпорту російської сільськогосподарської продукції до Європейського союзу.

Про це він сказав на пресконференції у Японії, передає Суспільне.

Він зазначив, що на тлі протестів європейських і особливо польських фермерів, звертав увагу польської влади на імпорт зерна чи сільськогосподарської продукції з Росії до ЄС.

“Це все ще великі обсяги, і вони продовжують зростати. Тому я підкреслюю і закликаю європейських і польських політиків звернути увагу на зростання російського імпорту до Європейського Союзу сільськогосподарської та зернової продукції, а також з третіх країн”, — сказав прем’єр.


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