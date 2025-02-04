Економіка

Шмигаль повідомив, скільки педагогів отримають “вчительську тисячу”
4 Лютого 2025 22:07
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Денис Шмигаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal
Денис Шмигаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal

З 1 січня 2025 року українські вчителі отримують щомісячну доплату до зарплати у розмірі 1000 гривень, а з вересня ця сума зросте вдвічі.

Про це повідомив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль.

“Йдеться про доплату від 1000 грн “на руки” залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн”, – йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, в бюджеті на цей рік передбачено 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому “Вчительську доплату” отримують майже 500 тисяч педагогів.

Прем’єр зазначив, що додаткову щомісячну виплату педагогам здійснюють у межах програми “Вчительська доплата”, яка є однією з десяти програм “Зимової підтримки”.


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