Політика

Шмигаль повідомив, що на безпеку і оборону цього року додатково виділять майже 2 трлн гривень 

22 Вересня 2023 16:00
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бюджет, Шмигаль

Влада найближчим часом ухвалить рішення про виділення додаткових коштів з держбюджету на сектор безпеки і оборони. Загалом держава спрямує цьогоріч у цю сферу майже 2 трлн гривень.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі, який проходить у Києві.

“Україна торік перевела економіку на “воєнні рейки”. Весь бюджет мирного часу спрямований на закупівлю й виробництво всього необхідного для Збройних сил України. Це першочергове завдання для держави”, — сказав Денис Шмигаль.

Також за словами очільника уряду, у пріоритеті — відновлення житла для людей, які його втратили.

“Важливий пріоритет також — відновити житло людей, які його втратили. Невдовзі у “Дії” будуть запроваджені відповідні сертифікати. Закликав владу на місцях звернути увагу на роботу регіональних комісій, які займаються верифікацією збитків”, — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що Росія вже почала “енергетичний терор”.

“Енергетика. Ключовий акцент — це захист енергооб’єктів. Зараз ми більш готові до зими, ніж минулого року. Але зима все одно буде складною, Росія вже почала енергетичний терор”, — сказав він.

За словами Шмигаля, держава продовжує підтримувати бізнес задля створення нових робочих місць.

“Продовжуємо програми: від “Доступні кредити 5-7-9%” до безповоротних грантів єРобота. Кошти на всі ці програми ми заклали в держбюджеті. Це сприяє створенню робочих місць і поверненню людей додому”, — сказав Денис Шмигаль.


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