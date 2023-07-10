Шмигаль поспілкувався із новопризначеним прем’єром Фінляндії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це Шмигаль повідомляє у Телеграмі.

“Обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, посилення санкцій проти Росії, конфіскацію російських активів та допомогу у відновленні”, – написав він.

Також Шмигаль подякував Фінляндії за вагому допомогу в проходженні зими. Він зауважив, що Фінляндія надала найбільше енергетичного обладнання серед країн Європи та заявив, що в Україні надзвичайно цінують цей внесок.

Шмигаль розраховує, що Фінляндія так само стане ключовим партнером у відбудові та трансформації України.

Прем’єр-міністр України запропонував налагодити прямий зв’язок з цього питання між урядами обох країн, щоб разом із приватним сектором розробити план участі Фінляндії у відновленні України.

“Усі ці місяці повномасштабної війни Україна постійно відчуває неймовірну солідарність народу та уряду Фінляндії. Вдячні за підтримку наших європейських та євроатлантичних прагнень”, – додав він.