Політика

Шмигаль поспілкувався із новопризначеним прем’єром Фінляндії

10 Липня 2023 19:22
8
читать на русском →
фінляндія, Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це Шмигаль повідомляє у Телеграмі.

“Обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, посилення санкцій проти Росії, конфіскацію російських активів та допомогу у відновленні”, – написав він.

Також Шмигаль подякував Фінляндії за вагому допомогу в проходженні зими. Він зауважив, що Фінляндія надала найбільше енергетичного обладнання серед країн Європи та заявив, що в Україні надзвичайно цінують цей внесок.

Шмигаль розраховує, що Фінляндія так само стане ключовим партнером у відбудові та трансформації України.

Прем’єр-міністр України запропонував налагодити прямий зв’язок з цього питання між урядами обох країн, щоб разом із приватним сектором розробити план участі Фінляндії у відновленні України.

“Усі ці місяці повномасштабної війни Україна постійно відчуває неймовірну солідарність народу та уряду Фінляндії. Вдячні за підтримку наших європейських та євроатлантичних прагнень”, – додав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Липня 2023 18:40
20

Росіяни скинули авіабомбу на місто Оріхів: загинуло 4 людей
10 Липня 2023 19:32
4

Кількість жертв внаслідок ворожого удару по Оріхову зросла до п’яти
10 Липня 2023 17:32
41

На трасі Київ-Чоп сталася моторошна ДТП: є загиблий
10 Липня 2023 14:43
26

Сили оборони за тиждень звільнили 14 квадратних кілометрів території – Маляр 
10 Липня 2023 13:25
95

Путін та Пригожин зустрічалися в Кремлі. ПВК пропонували варіанти працевлаштування, – Пєсков
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
усі думки