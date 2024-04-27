Шмигаль: Ми точно профінансуємо всі соціальні платежі

Завдяки фінансовій допомозі партнерів цього року усі соціальні видатки в Україні будуть профінансовані у повному обсязі. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону “Єдині новини”, передає Укрінформ.

“Ми впевнені, що цього року – і, чесно кажучи, впевнені вже й у наступному році – ми точно профінансуємо всі соціальні платежі. Все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно і у повному обсязі”, – запевнив Шмигаль.

Зокрема, на покриття таких видатків передбачено 7,5 млрд доларів прямого бюджетного фінансування від США. Прем’єр-міністр також нагадав, що цього року Україна отримає 16 млрд євро від Євросоюзу. Крім того, діє програма підтримки від Міжнародного валютного фонду.

“Всі ці ресурси є якорем фінансування бюджету України”, – наголосив Шмигаль.