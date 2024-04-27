Економіка

Шмигаль: Ми точно профінансуємо всі соціальні платежі

27 Квітня 2024 19:00
читать на русском →
бюджет, Шмигаль
Літня пара / Фото Getty Images

Завдяки фінансовій допомозі партнерів цього року усі соціальні видатки в Україні будуть профінансовані у повному обсязі. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону “Єдині новини”, передає Укрінформ.

“Ми впевнені, що цього року – і, чесно кажучи, впевнені вже й у наступному році – ми точно профінансуємо всі соціальні платежі. Все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно і у повному обсязі”, – запевнив Шмигаль.

Зокрема, на покриття таких видатків передбачено 7,5 млрд доларів прямого бюджетного фінансування від США. Прем’єр-міністр також нагадав, що цього року Україна отримає 16 млрд євро від Євросоюзу. Крім того, діє програма підтримки від Міжнародного валютного фонду.

“Всі ці ресурси є якорем фінансування бюджету України”, – наголосив Шмигаль.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Квітня 2024 19:21

На Авдіївському напрямку відбито 24 атаки, Очеретине у зведенні Генштабу не згадується
27 Квітня 2024 19:00

Шмигаль: Ми точно профінансуємо всі соціальні платежі
27 Квітня 2024 17:25

Сирський заявив союзникам, що обстановка “складна і має тенденцію до загострення”
27 Квітня 2024 16:24

Австралія готує для України потужний пакет допомог
27 Квітня 2024 15:19

Майбоженка, який збив людей у Броварах, відправлено під варту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки