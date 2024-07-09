Шмигаль анонсує покращення ситуації в енергетиці

У 20-х числах липня завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Тож відключення будуть не такими тривалими.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд розробив та вже частково запустив комплекс заходів, який стимулюватиме до енергетичної стійкості громадян та бізнес, зокрема пільгові кредити на встановлення систем генерації та накопичення електроенергії для громадян та бізнесу.

Тим часом до Верховної Ради подали законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. В уряді очікують, що усі ці механізми запрацюють на повну силу не пізніше 25 липня.