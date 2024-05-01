Школярів у Мелітополі й Генічеську заставляють носити “георгіївські стрічки”, 

Окупанти змушують школярів в окупованому Мелітополі на Запоріжжі та Генічеську на Херсощині надягати “георгіївські стрічки”.

Про це повідомляє рух “Жовта стрічка”.

“Активісти руху “Жовта Стрічка” повідомляють про випадки тиску на школярів та їхніх батьків у тимчасово окупованих Генічеську та Мелітополі”, – йдеться в матеріалі.

За їхніми словами, відомо про випадки в тимчасово окупованих містах, коли росіяни тиснуть на учнів шкіл, аби ті носили “георгіївські стрічки”. Якщо дитина відмовляється зробити це – ворог погрожує не видати атестат, а її батькам – “підвалом”.