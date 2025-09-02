Школи Флориди озброюються FPV-дронами для захисту учнів

У трьох шкільних округах Флориди розпочали тестувати FPV-дрони у школах, які мають зупиняти нападників на учнів.

Проєкт Campus Guardian Angel передбачає встановлення у школах так званих “сплячих дронів”. Вони активуються лише у випадку загрози та повинні нейтралізувати злочинця ще до прибуття поліції.

За підтримки губернатора Рона Десантіса система може стати частиною постійних заходів безпеки у школах вже з січня 2026 року.

У кожній школі планують розмістити по шість дронів у захищених боксах. Керуватимуть ними оператори з віддаленого офісу в Остіні. Апарат здатен розвивати швидкість до 80 км/год у приміщеннях та до 160 км/год на відкритому просторі, досягаючи будь-якої точки кампусу за лічені секунди.

Дрони обладнані нелетальною зброєю — перцевими набоями, засобами для дезорієнтації та склорізами. Оператори координуватимуть дії з тактичними підрозділами та поліцією, ухвалюючи рішення про застосування засобів.

Разом із тим експерти застерігають щодо ризиків — можливих технічних збоїв, зіткнень із учнями чи працівниками та рівня підготовки операторів.

Монтаж системи у школах заплановано на вересень–жовтень 2025 року, а повне впровадження — з січня 2026-го.