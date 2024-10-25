Політика

Шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення
25 Жовтня 2024 20:15
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П’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. 

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

“Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду”, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні в Офісі Генерального прокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

“Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів”, – додав Костін. 

Крім цього, Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України “Про прокуратуру”, які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. 

“Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи”, – підсумував генеральний прокурор.


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