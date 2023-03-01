Кримінал

Щонайменше 32 особи загинули внаслідок залізничної катастрофи у Греції

1 Березня 2023 07:09
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греція

Щонайменше 32 особи загинули та 85 постраждали внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у Греції.

Зіткнення сталося у вівторок увечері неподалік міста Лариса.

Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салоніки, назустріч йому рухався вантажний потяг, який прямував із Салоників до Лариси.

Чому поїзди перебували на одному шляху – невідомо.

Вагони пасажирського поїзда, в якому перебувало 350 людей, зійшли з рейок, один із них спалахнув.

Колеса та інші деталі обох потягів розлетілися на десятки метрів, повідомляють місцеві ЗМІ.

“Зіткнення було дуже сильним”, – сказав журналістам губернатор регіону Фессалія Костянтинос Агорастос.

За його словами, перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, при цьому головний та другий вагон були майже повністю зруйновані.

Як повідомляє телеканал Skai, пасажирів, яким не знадобилася медична допомога, було евакуйовано на автобусах до Салоніки.

Поранених було відправлено до найближчих лікарень. Деяким із них були потрібні термінові операції.


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