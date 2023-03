Щонайменше 32 особи загинули внаслідок залізничної катастрофи у Греції

Щонайменше 32 особи загинули та 85 постраждали внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у Греції.

Зіткнення сталося у вівторок увечері неподалік міста Лариса.

Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салоніки, назустріч йому рухався вантажний потяг, який прямував із Салоників до Лариси.

Чому поїзди перебували на одному шляху – невідомо.

WATCH: Multiple cars derailed and at least three burst into flame after a passenger train collided with an oncoming freight train in northern Greece early Wednesday https://t.co/vv98iDk7iP pic.twitter.com/jAuDuJTaYO