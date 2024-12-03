Суспільство

Щонайменше 21 російський “шахед” залетів до Білорусі за останню ніч, – Гаюн
3 Грудня 2024 12:44
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білорусь, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч з 2 на 3 грудня до Білорусі залетів щонайменше 21 російський БПЛА типу Shahed. 

Про це пише моніторингова група “Беларускі Гаюн“.

Зокрема, три дрони прибули з території РФ. За даними моніторингової групи “Беларускі Гаюн”, дрони пролітали через “білоруський коридор”, рухаючись у напрямку Мозира, Брагіна, Гомеля та Річиці. 

Зафіксовано щонайменше три заходи дронів із Брянської області РФ у Гомельську область. Перший захід був зафіксований о 00:14, коли дрон вирушив з Брянщини в напрямку Гомеля, потім повернув на агромістечко Круговець-Калініно і направився в Україну на Ріпки. Окрім цього, було зафіксовано інші заходи у період з 01:01 до 07:34.

Зазначається, що в нічний час чергова авіація ВПС Білорусі не піднімалася в повітря. За даними Повітряних сил ЗСУ, у цей період було втрачено два БПЛА над територією Білорусі та тимчасово окупованими територіями України.


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