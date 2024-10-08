Щодо жінки, яка намагалась повісити російський прапор у центрі Одеси, відкрили кримінальну справу

Поліція розпочала кримінальне провадження відносно жінки, яка намагалась повісити російський триколор на Європейській площі в Одесі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався вчора, 7 жовтня, близько 23-ї години. Очевидці повідомили до поліції, що невідома намагалася повісити прапор РФ на постамент і висловлювалась у підтримку ворожої країни.

Особу правопорушниці поліцейські встановили, а ворожий триколор вилучили та долучили до матеріалів провадження в якості речового доказу.

“43-річна жителька Одеси вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Нині з жінкою працюють слідчі територіального підрозділу поліції та співробітники Управління СБУ в Одеській області”, – йдеться у повідомленні.

Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. За це загрожує до трьох років позбавлення волі.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру.