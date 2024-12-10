Політика

Щоб остаточно закрити небо нам потрібно ще 10-12 Patriot – Зеленський
10 Грудня 2024 18:54
читать на русском →
зеленський
Володимир Зеленський / ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно додатково отримати 10-12 систем Patriot, щоб зберегти життя українців та зробити війну для Путіна безглуздою. 

Про це глава Української держави заявив під час зустрічі з головою групи соціалістів та демократів Європарламенту Іратхе Перес Гарсіа.

Зеленський наголосив, що для забезпечення безпеки, зокрема в тактичному аспекті, системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot, є критично важливими. Він підкреслив, що наявність цих додаткових систем значно покращить захист країни та знизить ефективність агресії з боку Росії.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Грудня 2024 20:43

США виділили Україні позику на $20 млрд з конфіскованих російських активів
10 Грудня 2024 18:54

Щоб остаточно закрити небо нам потрібно ще 10-12 Patriot – Зеленський
10 Грудня 2024 17:45

Трамп назвав Трюдо губернатором штату Канада
10 Грудня 2024 17:32

Найбільші банки України обмежують карткові перекази: подробиці меморандуму
10 Грудня 2024 16:31

Росіяни атакували Запоріжжя: 11 поранених, зруйнована приватна клініка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки