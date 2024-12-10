Щоб остаточно закрити небо нам потрібно ще 10-12 Patriot – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно додатково отримати 10-12 систем Patriot, щоб зберегти життя українців та зробити війну для Путіна безглуздою.

Про це глава Української держави заявив під час зустрічі з головою групи соціалістів та демократів Європарламенту Іратхе Перес Гарсіа.

Зеленський наголосив, що для забезпечення безпеки, зокрема в тактичному аспекті, системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot, є критично важливими. Він підкреслив, що наявність цих додаткових систем значно покращить захист країни та знизить ефективність агресії з боку Росії.