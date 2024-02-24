Щоб не повертати борг, харків’янин вбив жінку сокирою

Подія сталася у Салтівському районі міста Харкова, повідомляє місцева поліція.

Як встановили слідчі, раніше жінка позичила у борг знайомому гроші у розмірі 7000 гривень. Під приводом повернення частини боргу чоловік прийшов до потерпілої. З собою у сумці він приніс сокиру.

Під час розмови щодо повернення боргу чоловік дістав з сумки сокиру та почав бити жінку по голові. Загалом він наніс їй 6 ударів. Впевнившись, що вона не дихає, він обшукав домашні речі, зачинив житло ключами потерпілої та втік.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

Підозрюваний у вбивстві жінки / Фото ГУНП в Харківській області

За місцем проживання нападника правоохоронці вилучили сокиру, одяг та ключі від квартири потерпілої.

Чоловіку повідомлено про підозру, його затримано.