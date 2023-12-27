Економіка

Що вигідніше: депозити в гривні чи у валюті?

27 Грудня 2023 13:32
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Існує усталена думка, що українці в питаннях заощаджень більше довіряють долару, ніж національній валюті. Звісно, на нашій пам’яті відбулася не одна криза й не одне різке падіння гривні, тож відкладати в американській валюті, здавалося б, спокійніше. Однак, чи дійсно вигідніше зберігати в доларах, чи це лише стереотип, в який усі вірять? Давайте розберемося з кожною опцією та визначимо, в якій валюті насправді краще відкривати депозит в 2024 році.

Чим відрізняються валютні та гривневі депозити

Різниця між вкладами в національній валюті та іноземній полягає в двох ключових аспектах:

  1. Рівень відсоткових ставок, тобто розмір можливого доходу
  2. Ризик девальвації гривні, тобто ймовірне зниження курсу по відношенню до долара та євро

Додатковим фактором є простота та зручність процесу розміщення депозиту та розпорядження коштами.

Ставки на депозити у гривні та валюті

Станом на 20.12.2023 індекс ставок UIRD на 12 місяців складає 14,12% річних для депозитів у гривні та 1,25% річних в доларах США.  Така значна розбіжність пояснюється декількома факторами. По-перше, відсутність значного попиту на валютні кредити серед населення та бізнесу. По-друге, Національний банк застосовує системні заходи для стримування інфляції в гривні. Це включає підвищення вимог до резервування в іноземній валюті та встановлення високих ставок за депозитними сертифікатами. Ці дії сприяють збільшенню привабливості гривневих коштів для банків, що, у свою чергу, призводить до встановлення вищих процентних ставок на депозити в гривнях для вкладників.

За останніми даними річна інфляція гривні у 2023 році прогнозується на позначці 5,8%. Як бачимо, якщо ви відкриєте депозит в гривнях під 14,12% річних, ви не лише збережете свої заощадження від знецінення, ви ще й додатково заробите 8,32% реального доходу. Після вирахування податків ваш гривневий депозит принесе 6,7% чистого прибутку.

У цей самий час на депозиті в доларах США ви заробите 1,25% річних доходу, тобто 1,0% чистого доходу після оподаткування. Тобто можна з впевненістю сказати, що дохідність гривневих вкладів суттєво перевищує, як споживчу інфляцію, так і дохідність в доларах США.

Ризик знецінення гривні

Щоб бути об’єктивними, одразу звернемося до цифр. Якщо аналізувати зміни курсу гривні до долара США за останній рік, можна виявити цікаву тенденцію. В кінці 2022 року ми спостерігали вищий курс, проте наприкінці 2023 року бачимо помітне зниження. Це означає, що за цей період гривня укріпилася у відношенні до долара.

Так, за даними порталу Мінфін на 19.12.2022 року курс продажу готівкового долара в банках становив 40,15 грн/дол., а рівно через рік 19.12.2023 року це курс складає 37,75 грн/дол. Таким чином, якби ви в грудні 2022 року розмістили гривневий депозит на 12 місяців, ви заробили б не лише на відсотках, але й на зміні курсу долара. І останній фактор приніс би вам 2,4 грн вигоди на кожному доларі!

Який депозит вигідний

Отже, можемо зробити висновок, що депозит в гривні є набагато вигіднішим, як з точки зору дохідності, так і з точки зору зміни вартості самої валюти. Це підтверджується і поведінкою вкладників. За останніми даними НБУ гривневі депозити населення в банках зросли на 60%, в той час як валютні вклади лише на 9%.

Та все ж, попри таку позитивну картину, ризики знецінення національної валюти все ж таки є досить високими, особливо в разі можливого скорочення макроекономічної допомоги наступного року. Тому варто зважено підійти до ймовірних ризиків та обрати найкращий для себе варіант відповідно до ваших потреб. Докладніше про те, в яких випадках яким валютам віддавати перевагу, читайте в статті «В якій валюті краще відкривати депозит».


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