Що таке одномоментна імплантація зубів?

Традиційний процес імплантації може розтягуватися не на один місяць. Все для безпеки, стабільності й довготривалого результату. Та в багатьох випадках набуття нової посмішки можна прискорити. Для цього й потрібна одномоментна імплантація зубів.

Щоб зрозуміти, як швидко та ефективно здатна давати результат сучасна стоматологія, варто дізнатися, що являє собою одномоментна імплантація зуба. Якщо складні та багатоетапні маніпуляції можна поєднати в одній операції, це справді вищий пілотаж.

То що ж таке одномоментна імплантація?

Традиційні підходи до імплантації передбачають інтервали між візитами до стоматолога для приживлення імпланту. Спочатку для видалення проблемного зуба, потім для вживлення штучного кореня, а потім – для протезування.

Все змінює одномоментна імплантація: при ній титановий штифт встановлюється в лунку відразу ж після видалення зуба, і вона загоюється вже з новим коренем. А якщо операція екстракції зуба стосується одиниці в зоні посмішки, чи необхідно відразу ж дати навантаження на щелепну кістку, під час втручання встановлюється ще й тимчасова коронка.

Проводиться одномоментна імплантація під місцевою анестезією або седацією за бажанням пацієнта. Триває операція близько години чи більше (залежить від кількості зубів, яку необхідно замістити). Період відновлення становить 3-4 місяці: за цей час загоюються ясна й приживається імплант, а тимчасова коронка дозволяє жувати й посміхатися без сором’язливості.

Важливо й те, що пацієнтові не доводиться робити зліпок перед встановленням тимчасового протезу: він має мініатюрний та практично універсальний розмір, завдяки чому всі маніпуляції справді можна завершити за один візит до лікаря.

Переваги одномоментної імплантації

Плюси одномоментної методики імплантації помітні відразу при ознайомленні з нею:

Скорочення часових витрат: все-в-одному ви можете отримати всього за один візит до клініки.

Мінімальні ризики ускладнень: відразу після видалення зуба розміщення імпланту є простішим завданням, і лікар повністю контролює процес.

Збереження кісткової тканини: не секрет, що вже за місяць-півтора після видалення зуба під лункою починає атрофуватися кісткова структура. Уникнути цього процесу вдається за допомогою негайного встановлення штучного кореня. Він не тільки забезпечує навантаження на кістку, а й сприяє активізації кровообігу, щоб вона не опускалася.

Довговічний результат: хоча вам необхідно змінити тимчасову коронку на постійну, імплант у щелепі залишиться той самий, щоб служити вам десятиліттями.

Звернувшись до стоматологічної клініки Осадчого, ви зможете проконсультуватися з кваліфікованими фахівцями про те, чи підходить такий інноваційний метод саме вам. І якщо індивідуальні протипоказання відсутні, одномоментна імплантація пройде гладко, швидко й ефективно.