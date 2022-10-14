Що сталося з яйцями?

Протягом останніх тижнів до предметів регулярних обговорень українців додалися цінники на яйця в супермаркетах, які за останній місяць зросли більше ніж вдвічі. Подекуди споживачі взагалі не могли їх придбати – відповідні прилавки магазинів виявилися пустими.

Така проблема виникла в торговельних мережах по всій Україні, адже найбільші постачальники яєць почали стрімко підвищувати ціни на свою продукцію, пише Економічна правда.

Мережі супермаркетів переконують – про дефіцит яєць не йдеться, але скорочення пропозиції вже призвело до зростання 70-80 грн за десяток.

Чому подорожчали яйця

На українському ринку працює близько десятка виробників яєць, проте левова частина приходиться на двох гравців. Найбільший з них – “Авангард”, який входить в агрохолдинг “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка, і представлений брендом “Квочка”.

Другий за обсягами виробництва яєць – ТОВ “Ясенсвіт”, яка реалізує продукцію під однойменною маркою та є частиною групи компаній Ovostar Union.

Як розповідають ритейлери, декілька тижнів тому постачальники яєць почали стрімко підвищувати гуртові ціни на цю продукцію – на понад 60%. Як наслідок, мережі були змушені відповідно підвищити й цінники. Таким чином ціна десятка яєць у магазинах з 32 грн наприкінці серпня зросла до 70 грн на початок жовтня.

У Міністерстві агрополітики пояснюють, що на зростання вартості яєць передусім вплинуло скорочення пропозиції продукції через повномасштабну війну. Так, через бойові дії припинили свою діяльність та значно скоротили виробництво такі підприємства як “Дмитрівська птахофабрика” на Донеччині та філія “Богодухівської птахофабрики” на Харківщині.

Крім того, на тимчасово окупованій Херсонщині знаходиться птахокомплекс “Чорнобаївський” (входить в “Авангард”), який був одним з найбільших виробників яєць в Україні, кажуть в “Союзі птахівників України”. “Авангард” також втратив своє поголів’я курей та потужності й в інших областях.

“На окупованих територіях залишилось ще декілька потужних виробників, інші знаходяться на лінії бойових дій або постраждали на деокупованих територіях. За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено близько 20% промислового виробництва яєць”, – розповідає директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.

Крім прямих наслідків російської агресії на вартість яєць вплинули наступні фактори.

Перший – сезонність. Влітку виробництво яєць з боку домогосподарств традиційно зростає, тож зі збільшенням пропозиції ціни на них падають. Восени – навпаки – зростають.

Другий фактор – економічні проблеми. Через війну суттєво зросла вартість виробництва, внаслідок чого підприємства були змушені позапланово позбуватись поголів’я курей-несучок та почали пропускати посадки птиці. Також частково призупинили інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.

Третій – дороге виробництво. Після деблокади портів ціни на зернові на внутрішньому ринку зросли, а вони формують вартість комбікорму, на яку припадає 65-70% собівартості яйця. До зростання виробничих витрат доклалося коригування офіційного курсу гривні.

Четвертий фактор – логістика. Подорожчання енергоносіїв для промислових споживачів збільшили вартість логістичних витрат.

Проте, за словами Сергія Карпенка, з червня ситуація з оновленням поголів’я курей значно покращилась, виробники на деокупованих територіях почали відновлювати виробництво, а на інших територіях – збільшувати посадки.

Чи очікувати дефіцит яєць

Коротка відповідь – дефіциту немає. Про це в один голос зазначають і представники мереж супермаркетів, і виробники.

“Ситуація на щоденному та погодинному контролі. Йде робота з виробниками, профільними службами та міністерствами щодо врегулювання цієї ситуації щодо пояснення і зниження відпускної ціни. Всі магазини забезпечені товаром, і не йдеться про дефіцит чи перебої з поставками”, – розповіли ЕП в пресслужбі ритейлеру АТБ.

У “Сільпо” констатують, що скорочення пропозиції яєць, яке й вплинуло на їх ціну вже відбулося. При цьому впевнено сказати, чи буде їх вартість рости надалі, не можна, адже ціновий пік вже міг настати.

Заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький пояснює, що на відновлення кількості поголів’я в областях, де традиційно вирощують яєчних курей, потрібно щонайменше два-три місяці, через що і виник “часовий лаг”.

В середині жовтня споживачі також могли помітити пусті полиці з яйцями в магазинах, зокрема таку ситуацію фіксували у Києві. Проте найімовірніше, що її спричинив інший фактор, а саме – масовані ракетні обстріли росіян.

“В Україні яйця завжди входять в перелік трьох найбільш популярних товарів у будь-який час. Те, що зараз відбувається, скоріше пов’язано з тим, що люди в результаті тих ударів, які були по низці міст, могли запастися більше ніж раніше”, – розповідають у “Сільпо”.

Що буде далі з цінами

Як зауважив директор Союзу птахівників України, вже в жовтні очікується збільшення виробництва яєць та цінова стабілізація на ринку, а в листопаді – зниження відпускних цін. У Мінагрополітики називають схожі терміни: наприкінці жовтня – на початку листопада ціна має піти на спад і стабілізується.

Проте гравці на ринку називають дещо довший час, потрібний для внормування ситуації – до кінця року.

Оскільки стрімке подорожчання продукції може викликати сумніви в тому, чи справді для цього є підстави, на проблему звернули увагу в Антимонопольному комітеті (АМКУ). Проте, там кажуть, що до АМКУ не надходило скарг чи звернень щодо підвищення вартості яєць на внутрішньому ринку.

Разом з тим, в АМКУ звертають увагу на те, що первинна пропозиція яєць на ринку істотно знизилася через наслідки російської збройної агресії. При цьому у відомстві фіксують “наявність підстав, які могли мати істотний вплив на формування цін на яйця курячі”.

У зв’язку з цим, найближчим часом АМКУ планує направити вимоги про надання інформації до найбільших виробників яєць для встановлення ситуації, що склалась на товарному ринку і перевірки того, чи не сталося порушень конкурентного законодавства.