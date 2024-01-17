Політика

Що робитимете, якщо Путін не зупиниться?: Зеленський про слова Трампа про швидке завершення війни

17 Січня 2024 17:25
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зеленський, трамп

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова американського експрезидента Дональда Трампа, який балотується на вибори, про те, що він швидко завершить війну в Україні, поставив зустрічне запитання, зокрема, що робитиме Трамп, якщо президент Росії після України не зупиниться.

“Дональд Трамп сказав: “я можу призупинити війну, я сяду з Путіним і Зеленським за стіл”… Я не бачив цього відео, але я так розумію, що була якась конференція, і він сказав, що, якщо Путін не зупиниться, то він (Трамп) передасть більше озброєння Україні. Якщо ж Україна не зупиниться, то забере якісь запаси”, – сказав він на зустрічі з Міжнародною медіарадою в Давосі.

За словами Зеленського, питання полягає в тому: “навіть якщо Трамп нас не підтримує, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території, тоді Дональд Трамп припинить допомогу нам і Путін, скажімо, окупує нас через певний період”.

“Тоді запитання, що робитиме Трамп після цього, якщо після України Росія окупує країну НАТО?”, – запитав президент.

“Тобто, він вирішив, що, якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, тоді він зупиниться. Але Путін не зупиниться. То що робитиме Дональд Трамп у США після цього? Тому що в такому разі це означає, що Європа програла і втратила найбільшу і найпотужнішу армію в Європі, тому що вона втратила Україну”, – резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський пропонував Трампу надати свій конкретний “мирний план” щодо України, якщо той у нього є. Зеленський також наголошував, що Україна не готова віддавати свої території.


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