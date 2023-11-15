Що робити при сухому кашлі?

Кашель може бути симптомом різних проблем зі здоров’ям. Але найчастіше таке нездужання є наслідком хвороб дихальної системи, наприклад ларингіту, трахеїту чи бронхіту. Кашель може завдавати сильного дискомфорту: він викликає втому, ускладнює нічний відпочинок, заважає спілкуватися з іншими людьми, вчитися та працювати. Але як позбутися сухого кашлю швидше?

Лікування сухого кашлю: основні принципи

Перед тим, як розпочинати лікування сухого кашлю, необхідно переконатися в причинах його виникнення. Якщо появі такого симптому передує загальне нездужання, підвищення температури, нежить, біль у горлі — закономірно, що йдеться про розвиток гострого респіраторного захворювання (1). У такій ситуації основною метою лікування кашлю є необхідність його позбутися якнайшвидше.

Якщо ж кашель виникає без видимих причин або не проходить протягом тривалого часу, не варто експериментувати зі своїм здоров’ям. Рекомендується звернутися за консультацією до лікаря та пройти діагностику. Тільки після встановлення правильного діагнозу можна буде підібрати адекватне лікування кашлю.

При класичному застудному сухому кашлі впоратися із хворобою допоможуть такі заходи:

прийом симптоматичних ліків для зниження температури та боротьби з симптомами інтоксикації (при необхідності);

дотримання напівпостільного режиму;

організація здорового мікроклімату — температури в межах 18-22 ° С та вологості на рівні 50-55%;

підвищене споживання рідини – чаю, звичайної теплої води;

дотримання дієти — обмеження продуктів, які подразнюють горло (гострих, солоних, кислих);

прийом лікарських препаратів, наприклад засобу Бронхипрет®.

Що таке Бронхипрет® і як він діє при сухому кашлі?

Бронхипрет® — це ліки від німецького виробника Біонорика СЕ. У його основі – лише природні компоненти. Залежно від форми випуску препарату це може бути з травою чебрецю та листям плюща (рідка форма) чи з травою чебрецю та коренем первоцвіту (таблетована форма). Засіб можна придбати у вигляді компактних таблеток, які легко ковтати, концентрованого розчину та солодкого сиропу. Кожен може вибрати форму, яка буде до смаку саме йому.

Бронхипрет® має при сухому кашлі комплексну дію:

допомагає організму впоратися зі збудниками захворювання;

пригнічує запальний процес;

полегшує болісний кашель, робить його не таким інтенсивним і нападоподібним;

пом’якшує кашель, сприяє виділенню мокротиння.

Засіб варто приймати протягом одного тижня, і якщо за цей час симптоматика не зникає, або погіршується, варто проконсультуватися з лікарем. Для досягнення терапевтичного ефекту необхідно дотримуватись інструкції до препарату.