Суспільство

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію та військову підготовку: пояснення Міноборони

27 Березня 2024 19:55
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мобілізація
Ілюстративне фото / Getty Images

Міністерство оборони України роз’яснило, що передбачає законопроєкт №10449 про мобілізацію та військову підготовку.

Законопроєкт передбачає:

  • мобілізацію з 25 до 60 років;
  • запровадження з 2025 року у вищих навчальних закладах базової військової підготовки;
  • деякі категорії громадян звільняються від проходження базової військової підготовки в університетах;
  • замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний.
  • громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
  • громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

На початку цього року Верховна Рада у першому читанні вже підтримала проект закону про мобілізаційні заходи, який подав Кабмін. Зараз у парламенті розглядають правки, подані до документа, їх було понад 4 тисячі.


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Що передбачає законопроєкт про мобілізацію та військову підготовку: пояснення Міноборони

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