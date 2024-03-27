Що передбачає законопроєкт про мобілізацію та військову підготовку: пояснення Міноборони

Міністерство оборони України роз’яснило, що передбачає законопроєкт №10449 про мобілізацію та військову підготовку.

Законопроєкт передбачає:

мобілізацію з 25 до 60 років;

запровадження з 2025 року у вищих навчальних закладах базової військової підготовки;

деякі категорії громадян звільняються від проходження базової військової підготовки в університетах;

замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний.

громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

На початку цього року Верховна Рада у першому читанні вже підтримала проект закону про мобілізаційні заходи, який подав Кабмін. Зараз у парламенті розглядають правки, подані до документа, їх було понад 4 тисячі.