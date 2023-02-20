Що говорять про візит Байдена до Києва

Президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом за кілька днів до першої річниці початку війни Росії проти України – і лише за один день до щорічного послання російського президента Володимира Путіна до парламенту. Експерти очікують загострення протистояння між Москвою та Заходом.

Візит Байдена вдалося зберегти у секреті до останньої хвилини, коли українські ЗМІ почали публікувати фото та відео з центру Києва, де Байден та президент України Володимир Зеленський вшанували пам’ять українських військовослужбовців, які загинули під час війни.

Незабаром фотографії опублікував сам Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак.

“Джозеф Байден, вітаю у Києві! Ваш візит – це дуже важливий прояв підтримки для всіх українців”, – заявив Зеленський.

Агентство Reuters повідомило, що президент України обговорив із лідером США питання про далекобійні озброєння, а Байден анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів.

“Джо Байден у Києві. Звичайно, для Кремля це буде розцінено як черговий доказ того, що США остаточно зробили ставку на стратегічну поразку Росії у війні, – прокоментувала новини прокремлівський політолог Тетяна Станова. – І що сама по собі війна безповоротно перетворилася на війну Росії та Заходу”.

Її очікування певною мірою виправдало державне РІА Новини, яке невдовзі після перших повідомлень про приїзд Байдена до Києва опублікувало коментар професора РАН Олександра Гусєва. Подорож президента США демонструє, що колективний Захід став стороною конфлікту, заявив він.

“Ми воюємо не з Україною, тим більше не з українським народом, а сьогодні київська влада уособлює інструмент колективного Заходу. Інакше Байден не витрачав би час на перельоти, переговори з Зеленським і так далі”, – цитує його агентство.

Фото Байдена з Києва було опубліковано менше ніж за добу до початку щорічного послання Путіна, яке не відбулося минулого року. Очікується, що Путін говоритиме про війну – точніше, про “спеціальну військову операцію”, як її називають російська влада. Це анонсував його речник Дмитро Пєсков.

“Завтрашнє послання очікувалося дуже яструбиним, націленим на демонстративний розрив відносин із Заходом. Зараз можуть бути внесені додаткові правки, які зроблять його ще жорсткішим”, – пише Станова.

“Коли прийшла новина про візит Байдена, я якраз був в ефірі на одному українському телеканалі, – розповів у своєму телеграм-каналі політолог Аббас Галлямов. – Припустив, що це може бути підвищенням ставок у ситуації чіткого розуміння того, що Путіну нічим відповісти, і усвідомленим стимулювання такої відповіді “.

“Припустимо, що, розлютившись, Путін віддасть наказ про завдання удару по Києву. У цій ситуації армія може відмовитися цей наказ виконувати – адже там розуміють, що це буде вже не “СВО”, а повноцінна війна. І зовсім не факт, що російські військові до неї готові. А відмова виконувати наказ – це вже по суті спроба перевороту”, – робить припущення Галлямов, який раніше співпрацював з Кремлем, а тепер його жорстко критикує.

Провладний політолог Сергій Марков заявив, що Байдену нічого не загрожує в Україні, з якою Росія воює вже майже рік (під час прогулянки президента США Києвом по всій території України оголосили повітряну тривогу).

“Байден відвідує Київ не тому, що він такий сміливий, а тому, що його ворог Путін такий чесний і цивілізований. Байден може спокійно відвідувати Київ, тому що він упевнений, що Путін дотримається свого слова і Байдену нічого не загрожує, – написав Марков каналі “Логіка Маркова”. – А Путін не відвідує Донецьк, тому що всі знають, що у Києві при владі терористи і обов’язково спробують вбити Путіна безліччю способів”.

“Байден у Києві, Путіну треба їхати до Донецька, – пишуть гострослови. – І знову півзаходи. Не до Донецька, а до Маріуполя”, – пожартував політтехнолог Костянтин Калачов.

“Байден виходить до початку власної виборчої кампанії не як “старий дід”, а як “герой, який не побоявся приїхати на лінію фронту”. Так і подаватимуть”, – написав у своєму телеграм-каналі близький до Кремля політолог Олексій Чеснаков.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк у свою чергу написав у твіттері, що Байден приїхав до Києва напередодні річниці війни, щоб “щоб прямо заявити: Росія обов’язково програє”. “Ніяких компромісів. Цілком чіткі сигнали. Цілком конкретний сценарій руйнування Кремля”, – заявив Подоляк.

Глава президентського офісу Єрмак назвав візит Байдена “стратегічним”: “Вирішуються чимало питань і будуть вирішені ті, що підвисли. Наша спільна мета – перемога України над Росією та тріумф українських воїнів та західної зброї”.

У заяві самого Байдена, опублікованій на сайті Білого дому, йдеться, що він приїхав зустрітися з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну та незмінну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

“Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений, – заявив президент США. – Але він помилявся”.

За його словами, пізніше цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти російської еліти та компаній, а в Польщі, куди він вирушить із Києва, зустрінеться з президентом Дудою та лідерами країн-союзників зі Східної Європи.

Як пише журнал Rolling Stone з посиланням на високопосадовця Білого дому, Байдену запропонували кілька планів для цієї поїздки. Один передбачав зустріч із Зеленським у секретному місці на польсько-українському кордоні, інший передбачав зустріч у Львові. Проте Байден вирішив їхати до Києва. Це його перший візит до України з моменту обрання 2020 року.