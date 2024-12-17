Ще п’ять дітей повернулися з окупації

У рамках ініціативи Bring Kids Back UA з російської окупації повернулися п’ятеро українських дітей.

Про це повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

“Серед них — брат і сестра, 6 та 10 років, які три роки не ходили ані в школу, ані в дитсадок. Через проукраїнську позицію, батьки не віддавали дітей до російських закладів просякнутих пропагандою”, – повідомила Зарівна.

Також серед врятованих – 15-річний Ігор та 17-річний Денис. Росіяни змусили їх пройти військовий вишкіл і намагалися відправити до армії РФ. Для них повернення на підконтрольну Україні територію стало питанням життя та смерті.

Зарівна наголосила, що ці діти вже у безпеці, де їм забезпечені турбота та світле майбутнє. Водночас тисячі українських дітей досі перебувають у Росії та на окупованих територіях, і робота з їхнього триватиме.