Суспільство

Ще один ударний дрон від Куп’янського району передано 92-й бригаді

18 Листопада 2023 13:20
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зброя, хова

Другий дрон-бомбардувальник «Шуліка» передано військовим 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Як повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич, для захисників цей дрон придбали завдяки фінансуванню всіх громад Куп’янського району.

«”Шуліка” – це потужний дрон, який здатний нести до 10 кілограмів і вражати різні цілі, зокрема, бронетехніку. У дрона гарна тепловізійна камера, тому він саме і працює вночі. Один дрон передавали на минулих вихідних і військові вже пройшли на ньому навчання», – сказав Андрій Канашевич.

Командир 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, полковник Павло Федосенко наголосив, що такі «пташки» наразі дуже необхідні для їхньої роботи.

«Ці дрони є ударною силою роти безпілотних літальних апаратів. Такими дронами в нічний час наносимо вогневе ураження та знищуємо до 90% техніки і живої сили противника. Окупанти прозвали дрон «Бабою Ягою», вони його бояться. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору і закупівлі обох дронів», – прокоментував Павло Федосенко.


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