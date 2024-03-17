Політика

Ще один спікер ЗСУ пішов з посади

17 Березня 2024 09:25
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Дмитро Ліховий / Фото з Facebook Д.Ліхового

В Україні тривають звільнення офіційних спікерів ЗСУ. Напередодні пішов з посади представник Повітряних Сил Юрій Ігнат, а сьогодні стало відомо про звільнення прессекретара угруповання “Таврія” Дмитро Лихового.

Про це він написав сам на своїй сторінці у Facebook.

“З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв’язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”… Наразі повертаюся до виконання повсякденних обов’язків”, – написав Лиховій у Facebook.

Він також призвав заспокоїтися “маніпуляторів і зрадолюбів”: “…для конспірології тут немає жодних підстав. Річ у тому, що в ОСУВ “Таврія” я був у відрядженні. Не на постійній штатній посаді, а тимчасово. Про свою роботу чув лише схвальні відгуки від керівництва на всіх рівнях. Відрядження закінчилося. Я й надалі офіцер Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ. Приплітати сюди якусь політику – вибачте, це просто тупе шкідництво”.


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